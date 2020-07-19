Сквозной проезд по улице Ленина в Благовещенске откроют к концу месяца

Фото: благовещенск.рф

Свозной проезд по улице Ленина от Шимановского до Островского планируется открыть к концу июля. Дорожники уже приступили к укладке первого слоя асфальта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Около 240 метров дорожного покрытия будут готовы к концу следующей недели. После этого нанесут второй слой асфальта.

Для благоустройства улицы Ленина проведут масштабные работы. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и наносят дорожную разметку, устанавливают новые автобусные остановки. Кроме того, увеличат количество парковочных мест и расширят карманы на остановках общественного транспорта.

Напомним, установка подземных коммуникаций на улице уже закончилась. Водопроводные и теплосети на участке от Шимановского до Островского полностью отремонтированы.

Все ремонтные работы на улице Ленина подрядчик должен завершить до конца лета.