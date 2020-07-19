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19июля
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сегодня, 13:02 3

Сквозной проезд по улице Ленина в Благовещенске откроют к концу месяца

Сквозной проезд по улице Ленина в Благовещенске откроют к концу месяца
Фото: благовещенск.рф

Свозной проезд по улице Ленина от Шимановского до Островского планируется открыть к концу июля. Дорожники уже приступили к укладке первого слоя асфальта, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Около 240 метров дорожного покрытия будут готовы к концу следующей недели. После этого нанесут второй слой асфальта.

Для благоустройства улицы Ленина проведут масштабные работы. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и наносят дорожную разметку, устанавливают новые автобусные остановки. Кроме того, увеличат количество парковочных мест и расширят карманы на остановках общественного транспорта.

Напомним, установка подземных коммуникаций на улице уже закончилась. Водопроводные и теплосети на участке от Шимановского до Островского полностью отремонтированы.

Все ремонтные работы на улице Ленина подрядчик должен завершить до конца лета.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • vav686

    vav686
    59 минут назад

    А в Богдаде тем временем всё спокойно..

  • full

    full
    53 минуты назад

    Сквозной проезд и сквозной проезд от Шимановского до Островского - это две большие разницы, как говорят у них в Одессе.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    46 минут назад

    "Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и наносят дорожную разметку" - по моему дорожная разметка наносится на последний слой асфальта...как-то так..и "установка подземных коммуникаций на улице уже закончилась" !!!Возьмите корректора !!!

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