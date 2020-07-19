Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 1

Кандидаты в главы Белогорска определились

Кандидаты в главы Белогорска определились
Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске закончилась процедура выдвижения кандидатов на пост главы города. Документы представили члены всех четырёх основных российских партий.

18 июля в 18:00 в Белогорске завершено выдвижение кандидатов на должность главы города. Необходимые документы в избирательную комиссию представили четыре кандидата: глава Белогорска и три предпринимателя.

Кандидатов на предстоящие выборы выдвинули все четыре политические партии, представленные в госдуме. Самовыдвиженцы не стали выставлять свои кандидатуры.

Кандидаты на должность главы Белогорска:

- Мартынов Виктор Петрович, предприниматель, «Справедливая Россия»;

- Мелюков Станислав Юрьевич, глава Белогорска, «Единая Россия»;

- Михайлова Наталья Юрьевна, предприниматель, ЛДПР;

- Трембач Светлана Владимировна, предприниматель, КПРФ.

Напомним, Белогорск - один из немногих муниципалитетов Амурской области, в котором сохранены прямые выборы главы города. Вопрос их отмены и замены на выборы депутатами за последние 12 лет ни разу не ставился и не обсуждался.

Также Белогорск - единственный муниципалитет в Амурской области, в котором срок полномочий главы составляет 4 года, в то время как у всех остальных глав - 5 лет. В декабре 2019 года депутаты городского Совета приняли решение продлить полномочия себе и главе до 5 лет, но Станислав Мелюков не согласился с ними и наложил вето на решение депутатов в отношении увеличения сроков полномочий главы, оставив его прежним.

В настоящий момент идет процедура регистрации кандидатов. Выборы главы Белогорска состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Просмотров всего: 352

#Белогорск #выборы

распечатать


Общество

В Белогорске готовятся к модернизации котельной «Южная»
Общество 1

Станислав Мелюков отчитался о работе за год
Общество 5

Белогорск подарил приюту «Надежда» несколько зданий
Общество

Кредит на жильё для семьи с инвалидом в Белогорске заменили поддержкой муниципалитета
Комментарии
Показать все (1)
  • full

    full
    44 минуты назад

    Мартын как то быстро скачет, ЛДПР, ЕР, СР... Может, опечатка?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь