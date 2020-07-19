Кандидаты в главы Белогорска определились

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске закончилась процедура выдвижения кандидатов на пост главы города. Документы представили члены всех четырёх основных российских партий.

18 июля в 18:00 в Белогорске завершено выдвижение кандидатов на должность главы города. Необходимые документы в избирательную комиссию представили четыре кандидата: глава Белогорска и три предпринимателя.

Кандидатов на предстоящие выборы выдвинули все четыре политические партии, представленные в госдуме. Самовыдвиженцы не стали выставлять свои кандидатуры.

Кандидаты на должность главы Белогорска:



- Мартынов Виктор Петрович, предприниматель, «Справедливая Россия»;



- Мелюков Станислав Юрьевич, глава Белогорска, «Единая Россия»;



- Михайлова Наталья Юрьевна, предприниматель, ЛДПР;



- Трембач Светлана Владимировна, предприниматель, КПРФ.

Напомним, Белогорск - один из немногих муниципалитетов Амурской области, в котором сохранены прямые выборы главы города. Вопрос их отмены и замены на выборы депутатами за последние 12 лет ни разу не ставился и не обсуждался.

Также Белогорск - единственный муниципалитет в Амурской области, в котором срок полномочий главы составляет 4 года, в то время как у всех остальных глав - 5 лет. В декабре 2019 года депутаты городского Совета приняли решение продлить полномочия себе и главе до 5 лет, но Станислав Мелюков не согласился с ними и наложил вето на решение депутатов в отношении увеличения сроков полномочий главы, оставив его прежним.

В настоящий момент идет процедура регистрации кандидатов. Выборы главы Белогорска состоятся в единый день голосования 13 сентября.