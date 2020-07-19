На Восточный отправились медики ФМБА России

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На космодром Восточный прибудет сводный отряд сотрудников федерального медико-биологического агентства. Врачи прилетят спецбортом Роскосмоса, сообщает пресс-служба ФМБА.



По данным на 17 июля на территории космодрома случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано. В Циолковском выявлено 52 инфицирования, 41 человек выздоровел. Болезнь у всех пациентов протекает в лёгкой и средней формах.



Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов. Этим же рейсом доставят средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.



Ранее ФМБА России направило спецборт с медиками и оборудованием на Байконур.