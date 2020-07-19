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19июля
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сегодня, 11:50 2

На Восточный отправились медики ФМБА России

На Восточный отправились медики ФМБА России
Фото: fmba.gov.ru

На космодром Восточный прибудет сводный отряд сотрудников федерального медико-биологического агентства. Врачи прилетят спецбортом Роскосмоса, сообщает пресс-служба ФМБА.

По данным на 17 июля на территории космодрома случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано. В Циолковском выявлено 52 инфицирования, 41 человек выздоровел. Болезнь у всех пациентов протекает в лёгкой и средней формах.

Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов. Этим же рейсом доставят средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

Ранее ФМБА России направило спецборт с медиками и оборудованием на Байконур.

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#коронавирус #космодром #медицина #Циолковский

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Хоть бы в Благовещенск заглянул отряд из Москвы.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Зачем туда отправлять медиков, если там ни одного случая, в то время как в Благовещенске врачей не хватает???

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