В Октябрьском районе продолжают убирать последствия шквала

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В населенных пунктах Октябрьского района продолжается ликвидация последствий прохождения грозового фронта со шквалистым ветром. Для ликвидации последствий и проведения аварийно-восстановительных работ в район привлечено 124 человека, 32 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

– Спасателями проводятся работы по распиловке и вывозу поваленных деревьев и веток, в том числе по заявкам населения. Полностью очищены территории, прилегающие к социально значимым объектам. Проводятся работы по защите поврежденной кровли путем установления пологов, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда.

Напомним, непогода разбушевалась в Октябрьском районе вечером 16 июля. Сёла района остались без водо- и электроснабжения. В Екатеринославке от шквалистого ветра рухнули две водонапорные башни. Сильный ветер также сорвал шифер с многоэтажек и повалил более 150 деревьев.