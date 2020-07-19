Пусковой стол под «Ангару» прибудет на Восточный в сентябре

Фото: www.roscosmos.ru

Из Северодвинска вышло судно «Баренц» с пусковым столом под ракету-носитель «Ангара» для космодрома Восточный. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на стройплощадку оборудование прибудет в сентябре.



Крупногабаритную конструкцию массой более 2 000 тонн грузили в несколько этапов в течение нескольких дней.



Судно пойдёт к месту назначения северным морским путём. Гигантский пусковой стол последует через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и в течение месяца войдет в порт Советская гавань. Там конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный.



— Разгрузка многотонного пускового стола на космодроме Восточный начнётся уже в середине сентября. Согласно графику, утвержденному госкорпорацией «Роскосмос», монтаж пускового стола на стартовом сооружении Восточного запланирован с ноября, — рассказал генеральный директор центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.





Напомним, первые части пускового стола прибыли на Восточный в начале июля. Первый запуск «Ангары-5» с Восточного намечен на 2023 год.