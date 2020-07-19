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19июля
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сегодня, 10:42 1

Пусковой стол под «Ангару» прибудет на Восточный в сентябре

Пусковой стол под «Ангару» прибудет на Восточный в сентябре
Фото: www.roscosmos.ru

Из Северодвинска вышло судно «Баренц» с пусковым столом под ракету-носитель «Ангара» для космодрома Восточный. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на стройплощадку оборудование прибудет в сентябре.

Крупногабаритную конструкцию массой более 2 000 тонн грузили в несколько этапов в течение нескольких дней.

Судно пойдёт к месту назначения северным морским путём. Гигантский пусковой стол последует через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и в течение месяца войдет в порт Советская гавань. Там конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный.

— Разгрузка многотонного пускового стола на космодроме Восточный начнётся уже в середине сентября. Согласно графику, утвержденному госкорпорацией «Роскосмос», монтаж пускового стола на стартовом сооружении Восточного запланирован с ноября, — рассказал генеральный директор центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.


Напомним, первые части пускового стола прибыли на Восточный в начале июля. Первый запуск «Ангары-5» с Восточного намечен на 2023 год.

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#космодром #космос #строительство #технологии

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    30 минут назад

    говорят вчера в Благовещенске был митинг за Фургала?

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