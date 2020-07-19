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19июля
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сегодня, 10:04 3

Стипендии в России увеличат до уровня минимальной зарплаты

Стипендии в России увеличат до уровня минимальной зарплаты
Фото: pixabay.com

В России работают над увеличением стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Если инициативу реализуют, средний размер стипендии вырастет примерно в четыре раза, передаёт ТАСС.

Планируется увеличение как академических стипендий, так и социальных, сообщается в обращении представителя Минобрнауки РФ. Рост стипендии повлечёт за собой повышение вливаний средств из федерального бюджета.

— Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, — сообщил представитель министерства.

По словам пресс-службы Минобрнауки РФ, планируется увеличение и социальных стипендий. Для этого провели расчёты дополнительной потребности в финансировании. Из бюджета потребуется более 8 миллиардов рублей.

Напомним, что на сегодняшний день МРОТ по стране составляет 12 130 рублей, что в четыре раза больше средней стипендии в России.

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#вузы #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    амурские стипендии 1500-не смешите мои подковы поднимальщики

  • амурская алена

    амурская алена
    37 минут назад

    А пенсионерам,которые получают по 10000 рублей,у меня много таких знакомых есть,им не думают,до МРОТ повысить,не заработали,есть такие и стаж большой,а пенсии маленькие,рассказывают в молодости копили на старость деньги ,на книжке сбера,в 1991 году ,всё сгорело.,вернули на 1 кг шоколадных конфет.Лично мне их очень жалко,им депутаты не думают повышать,да,отработанный материал.....

  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 минуты назад

    Давно пора. Студентам не придётся отвлекаться на подработки. Они не будут чувствовать себя нахлебниками в своей семье. Т. е. под их существование будет подведён прочный экономический базис. Как сказали бы марксисты. Самое главное это сделает молодое поколение более качественным.

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