Стипендии в России увеличат до уровня минимальной зарплаты

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Планируется увеличение как академических стипендий, так и социальных, сообщается в обращении представителя Минобрнауки РФ. Рост стипендии повлечёт за собой повышение вливаний средств из федерального бюджета.

— Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, — сообщил представитель министерства.

По словам пресс-службы Минобрнауки РФ, планируется увеличение и социальных стипендий. Для этого провели расчёты дополнительной потребности в финансировании. Из бюджета потребуется более 8 миллиардов рублей.

Напомним, что на сегодняшний день МРОТ по стране составляет 12 130 рублей, что в четыре раза больше средней стипендии в России.