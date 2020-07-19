Стипендии в России увеличат до уровня минимальной зарплаты
В России работают над увеличением стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Если инициативу реализуют, средний размер стипендии вырастет примерно в четыре раза, передаёт ТАСС.
Планируется увеличение как академических стипендий, так и социальных, сообщается в обращении представителя Минобрнауки РФ. Рост стипендии повлечёт за собой повышение вливаний средств из федерального бюджета.
— Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, — сообщил представитель министерства.
По словам пресс-службы Минобрнауки РФ, планируется увеличение и социальных стипендий. Для этого провели расчёты дополнительной потребности в финансировании. Из бюджета потребуется более 8 миллиардов рублей.
Напомним, что на сегодняшний день МРОТ по стране составляет 12 130 рублей, что в четыре раза больше средней стипендии в России.
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