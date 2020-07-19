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19июля
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сегодня, 09:32 0

В Гонже горел частный дом

В Гонже горел частный дом
Фото: pixabay.com

Утром 17 июля поступило сообщение о пожаре из Магдагачинского района. Возгорание произошло на частном подворье в селе Гонжа.

Спустя 2 минуты на место прибыли пять пожарных и одна единица техники. Открытым пламенем горели жилой дом, летняя кухня, баня и сарай. Около сорока минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого огня.

В результате пожара огнём уничтожены хозпостройки. Веранда и стены жилого дома изнутри повреждены по всей площади. На пожаре никто не пострадал.

Причина и виновник устанавливаются.

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#пожары #происшествия

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