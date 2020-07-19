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Выбор читателей за 18 июля

Выбор читателей за 18 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 18 июля.

Специалисты: Благовещенск топит из-за плоского рельефа

В Благовещенске началось обследование системы водоотведения. В течение недели в Благовещенске работал технический директор проектной организации Виктор Кашин. Его компания стала победителем аукциона, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Благовещенец обнаружил змею в собственной постели

В дачном товариществе "Дубрава" в этом году небывалый урожай...змей. Причём, собирать этот "урожай" не приходится - сам приползает в дом, к ужасу людей.

Мэр Тынды: «Мы будем вынуждены снова всё закрыть»

Мэр Тынды Марина Михайлова в своём Инстаграм-аккаунте опубликовала экстренное обращением к горожанам. Глава города отметила, что эпидемическая ситуация в столице БАМа резко ухудшилась. За минувшие сутки выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 171 случай новой коронавирусной инфекции, пишет Gazeta-bam.ru.

В Приамурье выявили 40 новых случаев заражения COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждены 40 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы областного правительства, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 354 случаев заражения.

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#Обзор #интернет #СМИ

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