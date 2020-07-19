Астрологический прогноз на 19 июля: Весам нужно сделать в работе небольшой перерыв, а Скорпионов ждет любовное свидание

Восход Солнца: 04:41

Заход Солнца: 20:31

Солнце в Раке.

Овен. Возможны неожиданные препятствия как на работе, так и в домашних делах. Занимайтесь тем, что не требует серьезных усилий. Этот день подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе.

Телец. Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты. Вы получите прибыль с прежнего места работы, что окажется приятной неожиданностью. Часть средств придется потратить на семью, детей и хозяйственные покупки.

Близнецы. Этот день не внесет больших изменений в вашу жизнь, которым придется питаться плодами прошлого: все, что посеяли, они пожнут теперь. Вы начнет мнить из себя такую королеву, что все остальные вокруг покажутся ей холопами, не меньше. Учтите, что шапка с головы слетит легко, а вот репутацию потом восстановить будет проблематично.

Рак. Сегодня вас будет интересовать все новое и ранее неизведанное, страсть и жажда познания помогут многого достигнуть. День пройдет в атмосфере расслабления, если вы позволите себе хотя бы какое-то время не переживать о работе.

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Лев. Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим Львам нужно спешить определить границы своих достижений, укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию суетливых, завистливых и агрессивных людей. У Львов вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с собственным легкомысленным поведением. День освобождения от прошлых негативных накоплений, искоренения дурных привычек. В результате вы почувствуете необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки. Не стоит делать крупных покупок. Они окажутся ненужными и непрактичными. Исключите употребление алкогольных напитков.

Дева. Благоприятны контакты с партнерами, реализация идей, которые принесут доход в будущем, решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако, не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Сосредоточьте усилия на приоритетных направлениях деятельности. День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности. Следует обратить внимание на приметы и тщательно проанализировать их.

Весы. Сделайте в работе небольшой перерыв, события личной жизни захватят вас в понедельник. Жизненный потенциал начнет повышаться. Уверенность в своих силах и способность повести за собой единомышленников помогут вам стать хозяином положения. Звезды утверждают, что у вас появится шанс использовать все свои возможности для достижения заветной мечты.

Скорпион. Скорпиона ожидает не только любовное свидание со всеми вытекающими последствиями, но и внезапная прибыль. Причем, все это может случиться одновременно. Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется всплеском травматизма. Многие будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма — они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

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Стрелец. Сегодня не самый лучший день, чтобы думать о карьере. Возможно, вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые затраты. Неблагоприятны супружеские отношения - конфликты могут возникнуть даже в стабильных парах. Сегодня лучше не вмешивайтесь ни в какие споры, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Допущенные сейчас ошибки будет очень трудно исправить. Благоприятный день для реализации свежих творческих идей или нестандартного решения старых проблем. Звезды предупреждают о вероятных происках недоброжелателей или неблагоприятном стечении обстоятельств. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола.

Козерог. Энергетически мощный день. Нестандартный подход к делу любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. А вот деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому, чтобы не портить себе настроения, лучше перенести их на понедельник. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Водолей. День перемен, трансформации энергии. Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой сплетен или попадете в зависимость от вышестоящих сотрудников. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей. Конец недели откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий — успех принесут только индивидуальные занятия. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Рыбы. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью. Вероятны недоразумения или разногласия с партнерами. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес. Если вы не уверены в покупках и сделках, лучше перенесите их на другой день.

Астролог: Вальдемар Небоходцев