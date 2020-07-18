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18июля
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сегодня, 17:00 2

В Приамурье выявили 40 новых случаев заражения COVID-19

В Приамурье выявили 40 новых случаев заражения COVID-19
Фото: стопкоронавирус.рф

В Амурской области лабораторно подтверждены 40 новых случаев коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы областного правительства, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 354 случаев заражения.

В Благовещенске выявлено 18 больных, в Свободном – 9, в Чигирях и Прогрессе по 3, в Тынде – 2, по одному в Белогорске, Зее, в селах Константиновка, Верхнебелое и Черемхово.

Пневмонию вирус вызвал у 49,6 % заболевших. Симптомы ОРВИ наблюдаются у 39,6 % пациентов, в бессимптомной форме заболевание проходит в 10,8 % случаев. Отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Больше всего заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет - 38,5 %, при этом, возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.

1213 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 35 человек, из них 69 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    45 минут назад

    Болеем............................................

  • Т1а2н3я4

    Т1а2н3я4
    25 минут назад

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