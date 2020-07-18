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18июля
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Фасад спорткомплекса «Юность» украсит художественная подсветка

Фасад спорткомплекса «Юность» украсит художественная подсветка

На фасаде спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» начались работы по монтажу архитектурной подсветки. Специалисты прокладывают кабель, устанавливают кронштейны. В ближайшее время в Благовещенск из Казани поступят светильники, и подрядчик приступит к электромонтажным работам. Всего будет установлено около 50 светильников.

- Здание спорткомплекса «Юность» украсят три вида прожекторов. На фасаде будут использованы светильники мощностью 52 ватта. Они будут светить сверху вниз с верхнего уровня. На двух башнях используем 90-ваттные светильники. А та часть здания, которая выходит на улицу Краснофлотскую, будет подсвечена длинными метровыми светильниками, которые подчеркнут контур здания, – пояснил Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации ООО «Бизнес Пул».

Проектом предусмотрена и подсветка олимпийских колец, которые находятся возле административного здания спорткомплекса. Их будут подсвечивать 4 прожектора, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

- Комплекс работает до 23 часов, поэтому подсветка нам необходима не только для украшения облика здания, но и для того, чтобы привлечь больше желающих заниматься спортом. Мы должны популяризировать спорт. Благодаря освещению, вечерние тренировки будут проходить в более комфортных условиях, - пояснил Андрей Мамонтов, директор МУ СОК «Юность».

Завершить работы планируется ко Дню физкультурника, который в этом году отметят 8 августа.

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#здоровье #спорт

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