Амурчанам предписали уничтожить наркосодержащие травы

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С 1 по 10 июля на территории Амурской области прошёл второй этап операции «Мак - 2020». За это время амурчанам вручили 222 предписания на уничтожение посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Площадь уничтоженных трав составила 823 000 квадратных метров.

По итогам второго этапа операции возбуждено 50 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств, изъято более 12 килограмм наркотиков. Выявлено 63 административных правонарушения, из них за немедицинское потребление наркотических средств к ответственности привлечено 37 жителей области. За незаконный оборот наркотических средств, приобретение, хранение, перевозку растений содержащих наркотические средства и психотропные вещества привлечено 6 амурчан, за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений - 20, сообщает управление МВД России по Амурской области

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