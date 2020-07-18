Победитель всероссийского конкурса цирк «Ап!» получил грант на своё развитие

Амурский Образцовый детский самодеятельный коллектив цирк «Ап!» вошёл в число 20 лауреатов национального проекта «Культура» и стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!».

Представленные постановки позволили выиграть грант в размере 2 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Свой выигрыш коллектив может направить на покупку костюмов, аппаратуры, улучшение материально-технической базы и постановку новых номеров. Цирк «Ап!» примет участие в заключительных мероприятиях конкурса в Москвев сентябре 2020 года, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов существует с 2019 года. Организаторами мероприятия стали Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Основное направление работы фестиваля - это поддержка творческих инициатив детей и молодёжи. Помимо амурского коллектива в конкурсе участвовали представители 85 регионов России. Любительские театры, цирковые и танцевальные коллективы, вокальные и музыкальные ансамбли в количестве 255 команд выступили на фестивале. Учитывая эпидемиологическую обстановку, первый этап конкурса проходил заочно.



