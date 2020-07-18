В 76 многоэтажках Приамурья продолжаются капремонты

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В Приамурье полным ходом идут работы по капремонту 76 многоквартирных домов. Качество и сроки работ контролируют специалисты регионального оператора.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в июле текущего года в пяти домах были завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. В двух многоэтажках заменили лифтовое оборудование, в одной отремонтировали фасад. Близится к завершению капремонт крыши в пяти многоквартирных домах.





Напомним, что в 2020 году в Амурской области капитально отремонтируют 217 домов на сумму 1,7 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году.

Найти свой дом в списках можно на официальном сайте Фонда капремонта Амурской области. В выписке можно увидеть перечень запланированных работ по дому, сроки исполнения, наименование подрядной организации, перечень и акты выполненных работ.