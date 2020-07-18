Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 0

В 76 многоэтажках Приамурья продолжаются капремонты

В 76 многоэтажках Приамурья продолжаются капремонты
Фото: yandex.ru

В Приамурье полным ходом идут работы по капремонту 76 многоквартирных домов. Качество и сроки работ контролируют специалисты регионального оператора.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в июле текущего года в пяти домах были завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. В двух многоэтажках заменили лифтовое оборудование, в одной отремонтировали фасад. Близится к завершению капремонт крыши в пяти многоквартирных домах.


Напомним, что в 2020 году в Амурской области капитально отремонтируют 217 домов на сумму 1,7 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году.

Найти свой дом в списках можно на официальном сайте Фонда капремонта Амурской области. В выписке можно увидеть перечень запланированных работ по дому, сроки исполнения, наименование подрядной организации, перечень и акты выполненных работ.

Просмотров всего: 82

#ЖКХ

распечатать


Общество 8

На площади Ленина посадят двести деревьев и пять тысяч кустарников
Общество 18

Специалисты: Благовещенск топит из-за плоского рельефа

Общество 1

«Амурские коммунальные системы» обязали отремонтировать аварийный коллектор
В России и мире

В Новосибирске человек погиб под обрушившимся перекрытием
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь