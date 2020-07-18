В МЧС рассказали, за какие нарушения может быть задержано маломерное судно

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Как только открылась навигация для маломерных судов, работы сотрудникам МЧС только прибавилось: теперь специалисты следят за безопасностью амурчан на водных объектах.

Спасатели проводят профилактические мероприятия по предупреждению гибели людей на воде, а также выполняют государственный и технический надзор за маломерными судами и их пользованием.

- Отсутствие документов на право управления маломерным судном, нарушение норм обеспечения безопасности пассажиров, превышение скорости и опасное маневрирование, использование сверхдопустимых по мощности моторов и управление судном в состоянии алкогольного опьянения могут стать не только причиной административного наказания и задержания судна, но и привести к трагедии. Недопустимы управление судном в состоянии алкогольного опьянения и передача управления им лицу, не имеющему права управления. В случае выявления факта совершения административного правонарушения, судоводитель подлежит привлечению к административной ответственности. В текущем году в ходе патрулирований инспекторами ГИМС выявлено170 правонарушений, 101 судоводитель привлечён к административной ответственности, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьёв.

Государственные инспекторы ГИМС МЧС России имеют право задерживать и помещать маломерные суда в установленном порядке на специализированные стоянки для хранения за правонарушения, сообщает МЧС России Амурской области.

Амурчанам также напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности на водных объектах и о персональной ответственности за обеспечение безопасности при плавании капитанов судов и владельцев плавсредств.