Минтранс предлагает субсидировать семейные поездки в купе поездов

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Субсидия в объёме до 835 миллионов рублей и число перевезённых пассажиров порядка 350 тысяч человек могут стать реализованным фактом в случае принятия проекта, разработанного в рамках общенационального плана восстановления экономики .

Минтранс России подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 17 июля, пишут Известия.

Проект разработали в рамках общенационального плана восстановления российской экономики. Перевозки по этим маршрутам предполагается субсидировать в объёме до 835 миллионов рублей. Число перевезённых пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — уточняют разработчики проекта.

Цель поездки для этого проекта будет определяться на основании заполненной анкеты по форме, которую установит организация, имеющая сведения о путешествии, в том числе о планируемом маршруте, а также контактные данные туриста.

11 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить школьникам льготы на железнодорожные поездки в Крым. Ученики старше 10 лет во время школьных каникул смогут получить 50-процентную скидку на поездки в общих и плацкартных вагонах.

В поездах других направлений есть детский тариф для путешественников младше 10 лет. Если ребёнку меньше пяти лет, он может ехать бесплатно без предоставления отдельного места, до 10 лет — за полцены.