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Благовещенец обнаружил змею в собственной постели

Благовещенец обнаружил змею в собственной постели

Обновлено: 16:20

В дачном товариществе "Дубрава" в этом году небывалый урожай...змей. Причём, собирать этот "урожай" не приходится - сам приползает в дом, к ужасу людей.

- Змея заползла прямо в дом к соседям, - сообщил «Амур.Инфо» уже знакомый нам читатель Дмитрий. Ранее он сообщал нам, что его семилетний сын в районе садового товарищества Дубрава, примерно на 7 километре Игнатьевского шоссе, встретил то ли гадюку, то ли щитомордника.

- У нас тут прямо нашествие! Четыре года владею участком, но такое впервые. За последние десять дней уже третий случай встречи человека со змеёй. Благо, пока никто не пострадал.

Дмитрий дал нам телефон соседа, который встретил змею в весьма необычном месте.

- В 23.00 вышел в огород, воду перекрыл и пошёл в дачный домик готовиться ко сну. Только собрался укладываться спать, поднял плед на кровати - а там змея! Свернулась клубочком и отдыхает. Боролся с ней полчаса, догонял по домику - она то под кровать, то под тумбочку, никак не мог поймать. Пришлось уничтожить, не ждать же, когда она надумает успокоиться. Я вообще не из пугливых. Да и жалко её было, но что поделать. У нас тут в огородах они частые гости, но вот в собственной кровати обнаружить - такого не ожидал!, - со смехом рассказал мужчина.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    а у меня дома живёт,тока злее))))

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Шуточки про жену за 300.

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    fsdffsdfsfds

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Да! Подарочек!

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