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18июля
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сегодня, 14:14 0

У россиян снизились реальные располагаемые доходы

У россиян снизились реальные располагаемые доходы
Фото: Mir24.tv

Прошлой весной Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц, сообщает, РИА «Новости». Также ведомство показало расчеты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6 процента. Но за последний квартал обвал произошел на 8%.

Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. Ранее Сбербанк подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.

"Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины - и работающие, и домохозяйки", - отметили эксперты Сбербанка.

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#жизнь

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