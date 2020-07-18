У россиян снизились реальные располагаемые доходы

Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. Ранее Сбербанк подсчитал, что доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии, но в июне начали восстанавливаться.

"Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины - и работающие, и домохозяйки", - отметили эксперты Сбербанка.