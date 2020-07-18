Найден самый ранний симптом коронавируса

Специалисты пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших. Однако, упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях «эритематозной сыпи» у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.

Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля в Мадриде.

Кроме того, на прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.