Найден самый ранний симптом коронавируса
Группа испанских ученых обнаружила, что сыпь появляется за несколько дней до других симптомов коронавирусной инфекции, «Газета.ру».
Специалисты пока не могут точно сказать, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших. Однако, упоминают, что ранее поступила информация о кожных проявлениях «эритематозной сыпи» у 18 пациентов из Италии с тяжелой формой COVID-19.
Данное исследование, как отмечается в статье, было одобрено институциональным наблюдательным советом Университетской больницы имени Рамона-и-Кахаля в Мадриде.
Кроме того, на прошлой неделе ученые из Лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета заявили, что язвы, кандидоз и увеличение лимфоузлов могут быть вторичными проявлениями коронавирусной инфекции.
Просмотров всего: 63