В Благовещенске появится остановка в виде футбольных ворот

В Благовещенске у спорткомплекса «Юность» установят необычную автобусную остановку в виде футбольных ворот. Лавочку для пассажиров украсит надпись «Скамейка запасных».

Оригинальную идею придумали и воплотили в жизнь сотрудники спортивно-оздоровительного комплекса.

- Еще пару лет назад остановки здесь не было, но она была нужна. При поддержке администрации города мы внесли в маршрутах движения автобусов № 9 и № 11 остановку «Юность». А в этом году мы хотим сделать подарок спортсменам и всем жителям города. Решили скреативить и предложили концепцию остановки в виде футбольных ворот, чтобы, глядя на неё, всем сразу было понятно, что здесь находится спортивный объект, – рассказал Андрей Мамонтов, директор МУ СОК «Юность».

Сейчас работы выполнены на 50 процентов. Ворота покрасили и установили на них антивандальную сетку. Осталось завершить скамейку.

Оригинальную остановку можно будет использовать, в том числе как фотозону. Ее установят ко Дню физкультурника, который в этом году отпразднуют 8 августа, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.