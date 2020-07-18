Мэр Тынды: «Мы будем вынуждены снова всё закрыть»

Фото: Фото: Gazeta-bam.ru

Мэр Тынды Марина Михайлова в своём Инстаграм-аккаунте опубликовала экстренное обращением к горожанам. Глава города отметила, что эпидемическая ситуация в столице БАМа резко ухудшилась. За минувшие сутки выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 171 случай новой коронавирусной инфекции, пишет Gazeta-bam.ru.

По распространению заболевания Тында остаётся в тройке лидеров амурских территорий после Благовещенска и Свободного.

- Если так пойдёт дальше, то будем вынуждены снова всё закрыть. Пытаюсь достучаться до каждого: вирус не дремлет! Давайте вспомним, как мы в начале пандемии всем городом заботились о близких и далёких, и вместе давали отпор заразе. Понимаю, что устали. Но давайте ещё раз поднапряжемся в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора! Маски, дистанция, минимум контактов! Всё - в ваших руках, - написала Марина Михайлова

Мэр Тынды намерена лично подключиться к рабочей группе по проверке соблюдения масочного режима, дистанции и мер дезинфекции в магазинах, кафе, транспорте и парикмахерских.