Семье погибшего врача скорой помощи выплатили миллион рублей
Врач-кардиолог станции скорой помощи стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.
Семье погибшего врача скорой помощи Андрея Котенкова выплатили один миллион рублей. Деньги вдове и матери были перечислены по линии регионального минздрава.
Решение об этом принял губернатор области Василий Орлов. Эти средства дополнят федеральную материальную помощь, которая положена семье в таком случае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, что Андрей Котенков, врач-кардиолог станции скорой помощи в Благовещенске, скончался 10 июля.
Она стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.
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