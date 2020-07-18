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18июля
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сегодня, 13:20 1

Семье погибшего врача скорой помощи выплатили миллион рублей

Семье погибшего врача скорой помощи выплатили миллион рублей
Фото: Фото: www.instagram.com/shulz_ak111/

Врач-кардиолог станции скорой помощи стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.

Семье погибшего врача скорой помощи Андрея Котенкова выплатили один миллион рублей. Деньги вдове и матери были перечислены по линии регионального минздрава.

Решение об этом принял губернатор области Василий Орлов. Эти средства дополнят федеральную материальную помощь, которая положена семье в таком случае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что Андрей Котенков, врач-кардиолог станции скорой помощи в Благовещенске, скончался 10 июля.

Она стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    39 минут назад

    Врача очень жаль. Не удивлюсь, если сами врачи скажут, что такого исхода можно было избежать, будь всё своевременно и по правилам со стороны руководства. Ведь у всех событий есть причинно-следственная связь и нужно бы разобраться как и почему область потеряла врача! Сделать правильные выводы крайне важно, хоть человека уже не вернуть. Жаль. Врачам нужно было сразу обговорить этот момент про риск на грани жизни и смерти. Что такое миллион, два рублей за потерю жизни человека, специалиста? Это ни деньги, сегодня, их семьям ни на что их не хватит, кроме самого необходимого и то не на долго. При подобных потерях, государство обязано взять на себя все расходы на первое время, выплаты же деньгами не должны быть менее 20 миллионов пострадавшей семье, близким. Почему, потому что потерян не просто человек, потерян специалист и на самой работе, на которую его направило государство, направило как на войну, зная о возможной потере и риске для жизни и здоровья, а это крайне важно. Такой риск, такая работа должны оплачиваться не просто достойно, а сверх того. На сегодняшний день такая работа сложнее и важнее, чем работа министров любого уровня, потому как это ежедневный риск и забота о здоровье граждан, борьба за их жизнь. Рубль сегодня обесценивается ежегодно очень сильно, это видно по росту цен в стране на всё вокруг, вот поэтому выплаты должны быть существенными. Государство бросая специалиста на борьбу с заразой, не должно экономить ни в чём, особенно когда теряет этих самых специалистов. Семья, близкие тоже не должны в будущем переживать, на что им жить.

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