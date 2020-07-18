Семье погибшего врача скорой помощи выплатили миллион рублей

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Врач-кардиолог станции скорой помощи стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.

Семье погибшего врача скорой помощи Андрея Котенкова выплатили один миллион рублей. Деньги вдове и матери были перечислены по линии регионального минздрава.

Решение об этом принял губернатор области Василий Орлов. Эти средства дополнят федеральную материальную помощь, которая положена семье в таком случае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что Андрей Котенков, врач-кардиолог станции скорой помощи в Благовещенске, скончался 10 июля.

Она стал первым умершим врачом в области, у которого был диагностирован COVID-19.