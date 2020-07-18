Запуск российско-китайской канатной дороги запланирован на 2022 год

Трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ, не имеющая аналогов, должна заработать к концу 2022 года. Об этом заявил губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с владельцем ГК «Регион» Сергеем Судариковым, компания которого реализует проект.

Технические характеристики канатной дороги сейчас окончательно сформулированы и согласованы с китайскими партнёрами. Ее длина составит 973 метра, будет усовершенствованная маятниковая система. Две независимые кабины вместимостью по 110 человек позволят провозить больше 800 человек в час.

- Канатная дорога с российской стороны будет приезжать в терминал. Сейчас ведётся проработка интерьеров, но это уже финальная стадия. Сам проект находится на госэкспертизе. Терминал площадью 26 тысяч квадратных метров, 4 этажа, есть подземная часть. Ведётся работа по выбору генподрядной организации для строительства объекта. В сентябре планируем начать стройку, – рассказала руководитель управления правового сопровождения проектов ГЧП Инвестиционной компании «Регион» Валерия Репкова.

По словам Василия Орлова, канатная дорога является одним из приоритетных проектов. Для города Благовещенска он самый финансово-ёмкий по линии частных инвестиций, не считая строительства нового моста и аэропорта, сообщает правительство области.

На сегодняшний день проект идет по графику. Проектная документация согласована во всех государственных контролирующих органах.

- Конечно, возникают вопросы, как будут оформляться таможенные процедуры, осуществляться паспортный контроль. Этот этап уже позади. Все согласования и заключения госэкспертизы есть. Этот проект будет реализован в соответствии с теми планами, которые у нас были намечены изначально – то есть с 2022 года этот проект должен быть готов, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.