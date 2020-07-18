В субботу в Амурской области дожди и ливни

Фото: Амур.Инфо

По сообщению амурского гидрометцентра, сегодня, 18 июля, в Приамурье переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с с усилением при грозе до 13-18 м/с. Температура днём +29+34 °С, местами в дожде +23+28 °С. В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине дня возможна гроза. Ветер южный 8-13 м/с. Температура днём +32+34 °С.

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