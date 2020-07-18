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18июля
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сегодня, 12:30 1

В Новостепановке Свободненского района самоизоляция возникла из-за отсутствия связи

В Новостепановке Свободненского района самоизоляция возникла из-за отсутствия связи
Фото: gpon-fivtin.blogspot.com

Жители села Новостепановка Свободненского района жалуются на отсутствие связи. Стационарная связь здесь не работает с 25 марта. Также у жителей нет возможности уехать на учёбу, съездить в поликлинику в нужное время.

В селе проживает множество пенсионеров. Раньше автобус из Новостепановки в Свободный ходил три дня в неделю: утром в районный центр, а вечером обратно. А теперь съездить в Свободный и вернуться в село можно только в пятницу или уехать в понедельник только в один конец, - рассказывают жители села.

Недавно Новостепановцы справились с главной проблемой - долгое время из села не вывозили молоко. Многие сельчане держат в среднем от трёх до шести коров. Наконец-то проблему удалось решить. Но взамен пришла головная боль из-за плохой связи.

По словам сельчан, до соседнего села Талали недавно был проложен оптоволоконный кабель. Теперь в этом селе есть домашний интернет. Однако до Новостепановки кабель так и не дотянули. И люди обратились в ИА «Амур.Инфо».

Представитель провайдера, который обеспечивает стационарную связь в Новостепановке, рассказала о решении проблемы:

- Весной этого года в насёленном пункте произошло повреждение спутникового оборудования. После ремонтных работ стационарная связь в селе восстановится. Окончание работ предварительно назначено на конец июля. Сейчас компания уже произвела перерасчёт оплаты связи по заявлениям сельчан. Остальные начисления будут пересчитаны специалистами автоматически. Сумма перерасчёта будет отражена с последующих квитанциях, - рассказала пресс-секретарь компании.

Сотовая связь здесь работает только в одном месте. Поэтому, по словам жителей, они подписали петицию в пользу постройки сотовой вышки в Новостепановке. В петиции содержатся подписи 70 процентов жителей. Также от сельчан поступало предложение усилить сигнал вышки в другом соседнем селе – Климоуцы.

По поводу сложившейся ситуации высказался консультант министерства цифрового развития и связи Амурской области Александр Сенотрусов:

— Имеющийся кабель связи пришел в негодность и не подлежит ремонту. Взамен в селе Новостепановка установили спутниковое оборудование. В рамках программы «Цифровая экономика РФ» обеспечивается подключение социально-значимых объектов: школ, больниц, администраций. Сейчас минкомсвязи совместно с МТС планирует строительство новой сотовой вышки в Новостепановке. А также введение её в эксплуатацию после 2021, поскольку бюджет области не может оперативно выделить необходимую сумму, так как одна вышка стоит около пяти миллионов рублей, - рассказал Александр Сенотрусов.

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#связь

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Комментарии
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  • Анеле

    Анеле
    48 минут назад

    "Многие сельчане держат от 3 до 6 коров"(с)???

    Многие и раньше столько не держали, а уж сейчас-то, когда в селе остались почти одни старики, которым это просто физически не под силу((

    Зачем лжёте?(

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