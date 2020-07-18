Василий Орлов проинспектировал строительство таможенно-логистического терминала в зоне моста через Амур

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Движение по международному российско-китайскому мосту через Амур планируется открыть к началу осени. Об этом во время визита на площадку строительства временного таможенно-логистического терминала сообщил губернатор Василий Орлов.

Вместе с ним объект посетил владелец ГК «Регион» и представители других подрядных организаций.

– У нас завершено строительство мостового перехода, он уже был бы открыт, если бы не пандемия. Мы для себя ставим срок 1 сентября, но он, естественно, будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Тем не менее, к 1 сентября вся инфраструктура временной схемы должна быть готова, – сказал Василий Орлов.

Напомним, что сейчас в районе международного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган возводят комплексную таможенно-логистическую инфраструктуру. Один из ее главных элементов — склады временного хранения, площадь которых достигает 16 100 кв. метров.

– Здесь будут размещены павильоны придорожного сервиса, федеральная таможенная служба, Россельхознадзор и управляющая компания. Фактически стройка временной схемы ТЛТ была начата месяц назад. Сейчас на 60% выполнены все бетонные работы, заказаны и изготовлены металлоконструкции. Больше чем на 60% выполнены земляные работы.

Думаю, на следующей неделе перейдут к асфальтированию площадки. После введения основной схемы, будет демонтировано ограждение, организованы кафе, прачечный комплекс для работников ТЛК, брокеров, водителей, предусматривается строительство гостиницы, - пояснил Владимир Габигер.

Компанией заключен договор на основной генеральный подряд с одной из крупнейших строительных организаций. Она осуществляет застройку на площади 55 тысяч квадратных метров - так называемая основная схема ТЛТ, которая будет введена в эксплуатацию в конце августа следующего года.

- Особенностью проекта является то, что он будет выполняться в кратчайшие сроки. Договор подписан 26 июня. В следующем году к 15 июля строительство должно быть полностью завершено, – заверил глава подразделения дальневосточного филиала АООО «Китайская Компания Коммуникаций и Строительства», генподрядчик строительства Ван Бинь.

В настоящий момент дорожная и мостовая часть работают по временной схеме и готовы к приёму транспорта. Но есть ограничения по объёму грузового транспорта. Кроме того, законодательством запрещается через временные пункты пропуска проезд пассажирского транспорта.

- Мы внимательно следим за подготовкой проектной документации на строительство полноценного пункта пропуска. Это полномочия не региональные, нам напрямую запрещено этим заниматься. Со своей стороны мы стараемся оказать всю помощь, чтобы максимально быстро построить необходимую инфраструктуру и мост бы «поехал» наиболее полноценно, – сообщил Василий Орлов.

Временная схема будет работать до тех пор, пока не будет построен постоянный пункт пропуска. Для того чтобы его построить, по оценке ФГКУ Росгранстрой, нужно примерно 1,5 года.

Напомним, что строительство пограничного мостового перехода началось в конце 2016 года. Стыковка российской и китайской частей моста через Амур прошла 31 мая 2019 года. Основные строительные работы на объекте были закончены в конце ноября 2019 года, а в декабре было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту. В январе 2020 года прошло обследование и проведены приемочные испытания трансграничного мостового перехода. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов.