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18июля
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сегодня, 08:01 3

Рабочие «Ренейссанс Констракшн» снова устроили акцию протеста

Рабочие «Ренейссанс Констракшн» снова устроили акцию протеста
Фото: spb.live VK

Сотрудники, большинство из которых граждане Узбекистана, утверждают, что компания имеет перед ними задолженности с весны этого года.

Не успела утихнуть история на Амурском ГПЗ, в которой рабочие в оранжевых спецовках крушили административное здание, как их коллеги, строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге устроили в похожую акцию протеста. Обошлось, правда, без кидания камнями и разбивания стекол, все-таки культурная столица. Там строители просто прекратили работать, собрались в толпу и устроили марш протеста по стройплощадке, сообщает РБК.

А вот требования у рабочих были такими же, как у тех, кто строит АГПЗ – выплата долгов. В компании «Рейнессанс Констракшн» сообщили, что рабочие требуют того, что не предусмотрено в трудовых договорах. А именно доплат, ведь никаких долгов по зарплате компания перед своими рабочими-узбеками не имеет.

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#происшествия

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Комментарии
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  • DUNIAK

    DUNIAK
    2 часа назад

    Они поняли что можно начинать что то требовать и ведь добьются своего, своим гражданам работу не дают зато этим пожалуйста нате...

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Договор о приеме на работу,надо проверять тщательно,желательно платным юристом,который несет ответственность за проверку.А так только ,юридически правильные отписки,будете получать,вместо денег.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Вот и Лукашенко отбивается от рабства, как может"

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что оба государства должны строить союз на равноправной основе, поскольку построенные на неравноправии объединения долго не существуют.

    «Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

    Как отметил белорусский лидер, времена изменились и сейчас уже нельзя захватить какое-либо государство и подчинить его на 100–150 лет. «Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но, если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — считает Лукашенко.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/17/07/2020/5f11d3579a7947779096b7e5?from=newsfeed

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