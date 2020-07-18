Рабочие «Ренейссанс Констракшн» снова устроили акцию протеста

Сотрудники, большинство из которых граждане Узбекистана, утверждают, что компания имеет перед ними задолженности с весны этого года.

Не успела утихнуть история на Амурском ГПЗ, в которой рабочие в оранжевых спецовках крушили административное здание, как их коллеги, строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге устроили в похожую акцию протеста. Обошлось, правда, без кидания камнями и разбивания стекол, все-таки культурная столица. Там строители просто прекратили работать, собрались в толпу и устроили марш протеста по стройплощадке, сообщает РБК.

А вот требования у рабочих были такими же, как у тех, кто строит АГПЗ – выплата долгов. В компании «Рейнессанс Констракшн» сообщили, что рабочие требуют того, что не предусмотрено в трудовых договорах. А именно доплат, ведь никаких долгов по зарплате компания перед своими рабочими-узбеками не имеет.