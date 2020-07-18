Выбор читателей за 17 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 17 июля.

В центре Благовещенска компания «Амурстройзаказчик» начала строительство нового объекта. Однако, это категорически не устраивает владельцев соседних домов. По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.

В благовещенском микрорайоне изменится схема движения автобусов. Участок Игнатьевского шоссе полностью перекроют для движения транспорта. Возобновить движение планируется 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

На водоемах Серышевского района второй день работают амурские водолазы. 15 июля поступило сообщение о том, что в карьере в районе села Украинка утонул 41-летний мужчина. Заявка на привлечение водолазной группы поступила поздно вечером от главы района. На следующий день спасатели выехали на место происшествия.

В понедельник, 20 июля, жителей Приамурья ожидают перерывы в теле- и радиовещании. Об этом амурчан предупредил Амурский ОРТПЦ. На оборудовании проведут запланированные квартальные профилактические работы, сообщает администрация Благовещенска.