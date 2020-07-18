В Амурской области открылась первая инклюзивная площадка для особенных детей

Фото: Амур.Инфо

Площадка открылась 17 июля в Первомайском парке. Идею руководителя организации «Дети солнца» Натальи Маскаевой помогли воплотить в жизнь фонд «Обнажённые сердца» и администрация города. С детьми на площадке будут работать студенты по направлениям адаптивной физкультуры, клинической психологии и социальной педагогики.

Территория разбита на три зоны. Первая - со сценой, качелями и горками. В центре находится большая песочница, где каждый ребенок может почувствовать себя настоящим строителем. Вторая площадка сплошь увита веревками - специально для юных скалолазов. А третья - «вертолётная», здесь можно кружиться и съезжать с ветерком с горок. Дети уже с удовольствием осваиваются на новой игровой территории.

Огороженная площадка предназначена для малышей до шести лет. Она устроена для ребят с аутентическим спектром и ментальными нарушениями. Здесь на сцене можно устраивать любые мероприятия и праздники. Вокруг площадки установлены комфортные скамейки для родителей под навесом.

Верёвочная зона построена специально для подвижных игр и эстафет. Здесь с детьми будут работать студенты по направлениям адаптивной физкультуры, клинической психологии и социальной педагогики. На каждой площадке есть информационные стенды со шрифтом Брайля. Всю ответственность за жизнь и здоровье детей здесь несут только родители.

- Ещё планировалась сенсорная дорожка из мелких камешков, чтобы дети могли ходить по ним голыми ногами. Своеобразная Су-Джок терапия способствует развитию речи и полезна для организма. Но мы остановили выбор на песчаном покрытии на верёвочной площадке, чтобы дети там бегали босиком. Дети так увлекаются игрой на свежем воздухе, что абсолютно забывают, что такое гаджеты, - рассказала руководитель организации «Дети солнца» и автор идеи строительства площадки Наталья Маскаева. - Во время игры они общаются между собой. Посредством коммуникации здоровые ребята будут понимать, что есть разные дети. А значит, общество будет проще воспринимать особенных детей.

Воплощение мечты началось с 2016 года. Изначально площадка планировалась в сквере на пересечении улиц Амурской и Шевченко. Там находится отделение восстановительного лечения для детей инвалидов и детей со слабым здоровьем. Наталья Маскаева обратилась в администрацию города Благовещенска с предложением строительства там сквера семейного отдыха. Её поддержали и выделили площадку в аренду на три года. Однако сил и средств родителей и спонсоров не хватало.

- И тут я вспомнила про фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». В 2018 году я участвовала в международном форуме фонда. И обратилась к Наталье: «У нас есть всё: космодром, золото, газ, Китай через 800 метров, но нет детской инклюзивной площадки». Тогда она познакомила меня с директором программы «Игра со смыслом» Оксаной Медведевой. Оксана тоже оказалась многодетной матерью, и мы сразу нашли общий язык! - рассказала Наталья Маскаева.

За неделю она собрала все документы и в ноябре 2018 года подала заявку. Уже в марте следующего года проект попал в пятёрку победителей. А всего было подано 84 заявки.

- Это просто непередаваемые ощущения, меня переполняли эмоции, я плакала от счастья и прыгала «до потолка», - восторженно говорит Наталья.

Но на Амурской, 213 по нацпроекту уже была запланирована стройка детской поликлиники. Поэтому место строительства изменилось, выбор пал на Первомайский парк. Он находится в хорошей транспортной доступности, в зелёной зоне, имеет охрану. На строительство площадок потребовалось девять миллионов рублей. Их выделил фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». По требованиям фонда около площадки должна быть комната матери и ребёнка, а также туалет с пандусом и достаточное количество освещения. Эти расходы взяла на себя администрация города. Строительство растянулось: первая площадка открылась ещё в прошлом году, а две остальных в текущем. После строительства «Дети солнца» передали площадку городу, а город - первомайскому парку.

На новой площадке теперь будет гулять со своими двумя детьми благовещенка Светлана Бортник.

- На моей памяти не было таких комфортных мест. Мы и раньше гуляли в Первомайском парке, потому что живём здесь рядом. А теперь будем специально приходить на качели и горки. Я состою в организации «Дети солнца» уже около пяти лет. Поэтому знала и радовалась тому, что здесь скоро появится площадка, - рассказала Светлана Бортник.

В городе появилось прекрасное место для игр и развития особенных детей. Но посещать его могут все без исключения. Это уникальное место семейного отдыха украсит собой столицу Приамурья и поможет детям адаптироваться в социуме.