Использовать региональный маткапитал амурчане могут независимо от федерального

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Право на региональный материнский капитал имеют семьи, в которых второй ребенок родился после с 1 января 2019 года. Ранее получение сертификата зависело от предоставления федерального маткапитала. Теперь использовать средства областного уровня можно без ограничений по времени, сообщает пенсионный фонд Приамурья

Распоряжаться федеральным и региональным капиталом можно как на разные цели, так и на одну. Амурская выплата предоставляется в размере 30 % от федерального. По информации министерства соцзащиты области, сумма региональной выплаты составляет 139 985,10 рублей для семей, в которых второй ребенок родился до 31 декабря 2019 года, 184 985, 10 рублей – для семей, в которых второй ребенок родился после этого времени.

Напомним, что федеральный маткапитал можно сразу использовать на погашение ипотеки, внесение первоначального взноса по жилищному кредиту, на оплату детского сада, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями.

На приобретение жилья без привлечения кредитных средств, образование детей, формирование будущей пенсии мамы федеральный капитал можно израсходовать только при достижении ребенком трех лет.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года.