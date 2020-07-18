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18июля
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В Благовещенском районе за один день изъяли полкилограмма наркотиков

В Благовещенском районе за один день изъяли полкилограмма наркотиков
Фото: kislovodskiy.ru

В Благовещенском районе полицейские за один день изъяли более 500 граммов наркотиков растительного происхождения. Два криминальных эпизода произшли в одном и том же селе — Маркове.

Днем, 16 июля, в районе реки Хомутина у села Марково был задержан неоднократно судимый 34-летний мужчина. Как сообщает МВД Амурско области, у него изъяли пакет с сырой растительной массой со специфическим запахом. Эксперты установили, что это наркотик, общей массой более 300 грамм.

В тот же день транспортные полицейские изъяли похожее вещество у другого жителя того же села. Мужчина, кроме того, находился в состоянии опьянения. При нём обнаружили более 250 граммов наркотика.

Кроме того, в рамках операции «Мак-2020» у жителя поселка Новобурейский 1999 года рождения обнаружены и изъяты два пакета с растительной массой. Экспертиза показала, что это марихуана, массой 623 грамма. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Каждому из подозреваемых грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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#криминал

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