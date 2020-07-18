На площади Ленина посадят двести деревьев и пять тысяч кустарников

В центре Благовещенска появится новая зеленая зона. Это станет первым этапом строительства большого городского центра «Трибуна холл», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В районе площади Ленина высадят 215 лиственных и хвойных деревьев , а также 5 194 кустарника. По планам, пересадкой растений займутся в октябре 2020 года. Благодаря тому, что все новые насаждения будут подобраны из питомников их приживаемость составит почти 100%.

По существующему дендроплану ДВО РАН планируется удаление части поврежденных и больных насаждений. Все здоровые растения пересадят на новое место. Парковая зона в сквере имени Мухина не изменится. Сохранятся и таблички с названиями ценных пород растений, установленные в 2017 году инициативными горожанами.