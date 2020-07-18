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18июля
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сегодня, 09:28 4

На площади Ленина посадят двести деревьев и пять тысяч кустарников

На площади Ленина посадят двести деревьев и пять тысяч кустарников

В центре Благовещенска появится новая зеленая зона. Это станет первым этапом строительства большого городского центра «Трибуна холл», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В районе площади Ленина высадят 215 лиственных и хвойных деревьев , а также 5 194 кустарника. По планам, пересадкой растений займутся в октябре 2020 года. Благодаря тому, что все новые насаждения будут подобраны из питомников их приживаемость составит почти 100%.

По существующему дендроплану ДВО РАН планируется удаление части поврежденных и больных насаждений. Все здоровые растения пересадят на новое место. Парковая зона в сквере имени Мухина не изменится. Сохранятся и таблички с названиями ценных пород растений, установленные в 2017 году инициативными горожанами.

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Важно не только посадить, но и ухаживать: поливать, подкармливать, рыхлить приствольный круг.

  • brb

    brb
    50 минут назад

    "Все здоровые растения пересадки на новое место."

    Назачем?

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    "Затем хвойные деревья вырубят, как это сделали возле Центра Эстетического Воспитания, корни которых якобы разрушали фундамент"

  • brb

    brb
    30 минут назад

    Танедайбох. Самые красивые там - это хвойные. И единственные путевые, если что

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