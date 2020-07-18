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Специалисты: Благовещенск топит из-за плоского рельефа

Специалисты: Благовещенск топит из-за плоского рельефа

В Благовещенске началось обследование системы водоотведения. В течение недели в Благовещенске работал технический директор проектной организации Виктор Кашин. Его компания стала победителем аукциона, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Представитель подрядной организации сообщил, что уже проехал по основным «болевым точкам» – это микрорайон, район Асташинских озёр, «пятая стройка», село Верхнеблаговещенское. Общие проблемы Благовещенска, связанные с его географическим положением, заключаются в плоском рельефе, отсутствии естественных водоприёмников, а также укрепления надземного и подземного русла Бурхановки.

– Посмотрев город, могу сказать, что, наряду с проблемой отвода поверхностного стока, выявлено ещё две проблемы, которые являются смежными, и которые также необходимо решать. Это гидромелиоративные задачи и задачи по инженерной защите, прежде всего, обустройству дренажей. Ситуация усугубляется тем, что жилищное строительство ведётся на сильно обводненных территориях, по сути, болотах. Поэтому остро стоит проблема подтопления новых жилых кварталов, – сказал Виктор Кашин.

В сентябре в областной центр приедет группа специалистов для проведения гидравлического обследования, телеинспекции сетей, их инвентаризации. Завершающий этап включает обработку и подготовку итоговой документации, графическую и электронную модели схемы водоотведения и моделирование развития системы водоотведения на перспективу 5 и 15 лет.

Напомним, ранее городские власти сообщили, что в Благовещенске разработают новую схему ливневой канализации. Она позволит избежать затопления городских улиц в дальнейшем.

Ещё год назад читатели Амур.инфо предложили поэтапно менять коммуникации. Этот вариант, при ответе на вопрос: «Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?», предложили 56,5% участников. Вторым по популярности оказался вариант «Полностью заменить ливневую канализацию, несмотря на многомиллиардные затраты» (27,2 %).

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    гений ,за 100 последних лет это никому и в голову не пришло!

  • копеечка

    копеечка
    33 минуты назад

    То же мне гений, эта причина на десятом месте. На первом месте: это не равномерное распределение осадков в течении календарного времени (месяца или года). А это уже работа синоптиков. Короче: везде дожди правильные и хорошии, а у нас нет.

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    "Действительно, благовещенцы - то думали, что в горах живут.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    12 минут назад

    Молодец копеечка! - надо обязать синоптиков распредлять осадки равномерно

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