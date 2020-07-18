Открытие детских лагерей в Приамурье перенесли на 1 августа
Амурские школьники этим летом ещё могут успеть отдохнуть в лагерях. Сегодня на заседании оздоровительной комиссии было принято решение, что в случае установления в области благоприятной эпидемиологической ситуации отдохнуть в детских лагерях региона школьники смогут в августе, сообщает минобрнауки Амурской области.
При стабилизации обстановки в следующем месяце принять детей готовы лагеря Ромненского, Тындинского и Селемджинского районов. Все решения по открытию учреждений будут приняты руководителями муниципалитетов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Напомним, что пока оздоровительная кампания в основном проходит в дистанционном режиме. Также в Благовещенске работают малоконтактные физкультурно-оздоровительные смены для детей.
Просмотров всего: 260
#дети #образование #отдых #школа