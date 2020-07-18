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сегодня, 08:37 3

Открытие детских лагерей в Приамурье перенесли на 1 августа

Открытие детских лагерей в Приамурье перенесли на 1 августа
Фото: www.instagram.com/minobramur/

Амурские школьники этим летом ещё могут успеть отдохнуть в лагерях. Сегодня на заседании оздоровительной комиссии было принято решение, что в случае установления в области благоприятной эпидемиологической ситуации отдохнуть в детских лагерях региона школьники смогут в августе, сообщает минобрнауки Амурской области.

При стабилизации обстановки в следующем месяце принять детей готовы лагеря Ромненского, Тындинского и Селемджинского районов. Все решения по открытию учреждений будут приняты руководителями муниципалитетов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Напомним, что пока оздоровительная кампания в основном проходит в дистанционном режиме. Также в Благовещенске работают малоконтактные физкультурно-оздоровительные смены для детей.

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#дети #образование #отдых #школа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    спасибо, себе оставьте, прождали пол лета а теперь в дождливый август отдыхать?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Ага в селемджинском районе, где уже заморозки на почве могут быть в конце августа

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    46 минут назад

    Так заместо лагерей теперь,базы отдыха. Как сделали лагерь Гагарина.

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