Астрологический прогноз на 18 июля: Львы побалуйте себя, а Козероги будьте осторожны

Восход Солнца: 04:40

Заход Солнца: 20:32

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день для Весов, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то вам придется сделать выбор.В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе. Овен могут оказаться перед перспективой провести выходные дома. Возможен интерес к поиску жилья. Также, возрастет информационная или духовная жажда.

Телец. Благоприятный день для новых встреч и знакомств. Ожидается прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия. День может быть очень тяжелым. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное осложнение. Не исключено, что новые мысли или действия, направленные на установление гармоничных отношений, могут быть перечеркнуты, а несдержанность в общении — привести к ссоре.

Близнецы. Магический день. Неблагоприятный день для обращения к начальству или в государственные и общественные учреждения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах. Не исключено, что сегодня у вас возникнут финансовые трудности. Вы будете нуждаться в материальной помощи друзей. Не бойтесь брать в долг и не волнуйтесь — это временные трудности. Главное сегодня — сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Следующая неделя обещает финансовые поступления, равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет.

Рак. Если вы почувствуете, что постепенно к душе подбирается депрессивное состояние, постарайтесь сразу же отвлечься и подумать о чем-то очень приятном. Некоторые из представителей вашего знака могут так сильно влюбиться, что забудут про работу и заботу о близких людях. Сначала выполните все обещания, а затем занимайтесь устройством личной жизни.

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Лев. В рабочих делах у Львов наблюдается простой. Но это великий шанс полноценно отдохнуть и запланировать что-то новое. Чаще балуйте себя, и начните прямо сегодня! Сегодня Львов могут с кем-то познакомить, и ему абсолютно не стоит стесняться.

Дева. День обмана и иллюзий. Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия — не принести никаких результатов. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с вашим собственным легкомысленным поведением.Будьте осторожны — эмоции сегодня трудно удержать в привычном русле. Звезды советуют Вам жить в таком режиме, чтобы не утомиться раньше времени. Все просчитайте до мелочей, а потом беритесь за новую сферу деятельности.

Весы. В данный момент вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в делах сердечных. Причем вряд ли это окажется исключительно плодом ваших усилий. Невнимательно брошенная фраза может иметь эффект бомбы, поэтому будьте осторожны в общении с близкими.

Скорпион. У вас может завязаться любовный роман, который многим напомнит ему о студенческом адюльтере. Вы во власти чувств, страсти и нежности. Жизненный потенциал на высоком уровне. День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель.

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Стрелец. Этот день отмечен возрастанием жизненных сил,усилением ауры и иммунитета. Для многих Стрельцов-мужчин будут удачны деловые командировки, завершение дел. Возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже людей, которые относились к Стрельцу неприязненно.Не исключено, что вас ждет неожиданный поворот в личной жизни. Приготовьтесь к проблемам на работе. Скорее всего, возможен конфликт с руководством. Вам совершенно не стоит портить отношения с начальством: это может вам помешать осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу, признайте свою ошибку — и все уладится. Вечер проведите в кругу семьи и наладьте отношения с близкими.

Козерог. Резко активизируются игроки, брачные аферисты и прочие любители приключений. Они могут ввести в заблуждение многих Козерогов. День связан с преобразованиями космической энергии. Вполне вероятно, что сегодня вы остынете к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всех своих начинаниях. Возможны депрессия или нервные срывы. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас.

Водолей. Этот день проверит Водолеев на прочность. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Если вы обладаете превосходной памятью, уникальной способностью к самовыражению и сильной волей, то самые тяжелые испытания не смогут сломить ваш дух. Главное — чистота и ясность помыслов, ощущение себя как частицы мира. Представители этого знака решат вести аскетический образ жизни и уединиться. Хотя, долго пребывать в одиночестве не удастся.

Рыбы. Независимость в мыслях, речах, поступках может вызвать зависть и недоброжелательство среди вашего окружения. Ваша властность и твердое, почти жесткое стремление к цели вызовут недовольство и протесты. День неблагоприятный для активных действий, путешествий и дел, требующих совместных усилий. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Возможны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми, руководством или представителями органов власти. День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться на главном, избежать ошибок.

Астролог: Вальдемар Небоходцев