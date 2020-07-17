Самоизоляция изменила жизнь тысяч российских семей

Онлайн-опрос проводился в июне, а принять участие в исследовании могли все жители Российской Федерации. Распространение коронавирусной инфекции, вследствие которой весь мир оказался на карантине, негативно повлияло на внутрисемейные взаимоотношения россиян. Не исключено, что «масла в огонь» добавило почти полное отсутствие выплат для граждан, которые оставались дома, но не получали заработной платы. Известно, что подавляющее число предпринимателей просто не выплатили издержки своим работникам.

Улучшением семейных отношений похвастались лишь 6 процентов опрошенных. Отношения с детьми разладились у 10, а укрепились у 13 процентов респондентов. Подавляющее большинство опрошенных, а именно 76 процентов, заявили, что режим самоизоляции не отразился на семейных отношениях. Немного ранее главой Национального родительского комитета было предложено организовать возможность онлайн регистрации браков и разводов, которая может быть реализована с помощью портала государственных услуг.