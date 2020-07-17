Американскую школьницу посадили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Ситуация не вполне однозначна. Причиной такого приговора стало не столько систематичное невыполнение уроков, сколько предыдущие нарушения закона жительницей Соединенных Штатов. Все дело в том, что девушка уже попадала ранее в поле зрения закона. Причиной тому стала кража с разбойным нападением, которая была доказана в суде. Происшествие случилось в 2019 году. Суд, рассматривающий дело, снисходительно отнесся к нарушительнице, которая отделалась тогда испытательным сроком.

Для большинства американских штатов такое решения является довольно мягкой мерой, но вместо того, чтобы взяться за ум и наладить свою жизнь, осужденная прекратила обучение и наотрез отказывается от выполнения домашнего задания. Такая незначительная мелочь послужила достаточным основанием для ареста нарушительницы. Власти штата встали на сторону девушки, заявляя о дефиците внимания, которым страдает арестантка. Справедливости ради нужно заметить, что школьница является афроамериканкой, что говорит о возможном нарастании конфликтов в США.