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17июля
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сегодня, 20:24 6

Силовики предотвратили 17 июля теракт в Хабаровске

Силовики предотвратили 17 июля теракт в Хабаровске

В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта в местах массового скопления хабаровчан.

ЦОС ФСБ России информировало об изъятии бутылок с зажигательной смесью, холодного оружия и флага международной террористической организации говорится в сообщении. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

Отмечается, что в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - добавляется в сообщении.

В настоящее время преступник арестован.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Эдакий толстенный намёк протестующим, что если не разойдётесь, то может и в толпе бахнуть, мало ли террористов по Хбр гуляет. Я не удивлюсь если власть и до такого скатится.

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Страшно, в какой стране живем

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "+ много Разнящий"

  • anschutka

    anschutka
    32 минуты назад

    Бедный Хабаровск ... И ковид, и террористы, и московский омон... И неизвестно ещё, кто хуже

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    25 минут назад

    То ли еще отыщут...

  • GREEN

    GREEN
    14 минут назад

    Не хватает визитки Яроша.А так полный комплект в машине.

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