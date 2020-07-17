Силовики предотвратили 17 июля теракт в Хабаровске
В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта в местах массового скопления хабаровчан.
ЦОС ФСБ России информировало об изъятии бутылок с зажигательной смесью, холодного оружия и флага международной террористической организации говорится в сообщении. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.
Отмечается, что в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - добавляется в сообщении.
В настоящее время преступник арестован.
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