Силовики предотвратили 17 июля теракт в Хабаровске

В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта в местах массового скопления хабаровчан.

ЦОС ФСБ России информировало об изъятии бутылок с зажигательной смесью, холодного оружия и флага международной террористической организации говорится в сообщении. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей.

Отмечается, что в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - добавляется в сообщении.

В настоящее время преступник арестован.