Анджелина Джоли поразила своей привлекательностью

Анджелина Джоли не появлялась в объективах фотокамер с самого начала пандемии. По окончанию основной части карантина запечатлеть актрису на камеру удалось всего лишь раз. В кадре Джоли появляется в защитной маске, поэтому лица актрисы почти не видно, но по деталям снимка можно понять, что лицо знаменитости округлилось и стало выглядеть более здоровым.

Напомним, что до начала карантина Анджелина страдала недостатком веса, который был вызван, скорее всего, судебными тяжбами с бывшим супругом – Бредом Питом. Причиной разбирательств стали споры в вопросах опекунства и воспитания детей. Но с началом карантинного режима бывшие супруги пришли к общему знаменателю, и это могло повлиять на моральное и физическое состояние звезды Голливуда. По мнению поклонников, детально изучивших первую фотографию Анджелины Джоли после карантина, кожа актрисы сияет здоровым блеском, глаза излучают счастье, а походка стала более уверенной и свободной. По сведениям инсайдеров, недавно бывшие супруги встречались, и впервые за долгое время спокойно беседовали.