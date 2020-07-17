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17июля
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сегодня, 19:34 0

Космический корабль к Марсу скоро будет запущен

Космический корабль к Марсу скоро будет запущен
Фото: profile.ru

Китайские инженеры сделали очень важный шаг навстречу покорению космоса, сообщает «Популярная Механика».

Ракета-носитель Чанчжен 5 была доставлена на космодром Веньчан, который расположен на острове Хайнань. Транспортировка ракеты закончилась еще в мае, однако процесс завершения технических работ занял некоторое время. Китайская сторона планирует запуск миссии по исследованию Марса в течение месяца. Выполнение запуска является достаточно срочной задачей, не позволяющей переноса на более поздний срок.

Все дело в том, что расстояние между Землей и Марсом постоянно изменяется, и существует некое «окно», которое открывается раз в 26 месяцев и представляет собой период максимального сближения двух планет. Если запуск ракеты не будет произведен до середины августа, миссию по исследованию Марса придется отложить на довольно продолжительный срок. Помимо подготовительных работ, на дату запуска космического корабля могут повлиять и погодные условия, как это произошло с запуском ракеты Объединенных Арабских Эмиратов. Китайская сторона пока не дает точной даты запуска миссии.

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#космодром #космос #наука #технологии

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