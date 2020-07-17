В Приамурье выявили 43 новых заражения коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 43 новых случая коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы областного правительства, один человек скончался.
Десять новых заражений выявили в Благовещенске, по семь — в Свободном и Тынде, шесть в Прогрессе, три в Белогорске, по два в Благовещенском, Тындинском и Магдагачинском районах, по одному в Бурейском, Ивановском, Мазановском и Октябрьском районах.
С нарастающим итогом в области выявлено 2 314 случаев COVID-2019. 33 человека скончались.
1 164 человека выписаны из стационара с выздоровлением.
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