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17июля
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сегодня, 18:00 2

В Приамурье выявили 43 новых заражения коронавирусом

В Приамурье выявили 43 новых заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 43 новых случая коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы областного правительства, один человек скончался.

Десять новых заражений выявили в Благовещенске, по семь — в Свободном и Тынде, шесть в Прогрессе, три в Белогорске, по два в Благовещенском, Тындинском и Магдагачинском районах, по одному в Бурейском, Ивановском, Мазановском и Октябрьском районах.

С нарастающим итогом в области выявлено 2 314 случаев COVID-2019. 33 человека скончались.

1 164 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    1 час назад

    Странно... Больницу экимчана закрыли на самоизоляцию.. Выявили ковид у больного.. А тут тишина.. Может селемддинский район тоже не входит в статистику)))

  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    В России в статистику случаи бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией,не включают,отсюда вывод ,бессимптомный больной.

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