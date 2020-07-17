В Белогорске готовятся к модернизации котельной «Южная»

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске завершилась проверка технической документации по модернизации котельной «Южная». В Горэнерго рассказали, что управлением госэкспертизы и результатов инженерных испытаний Амурской области дано положительное решение по использованию проекта Белогорска, разработанного для этих целей, сообщает пресс-служба главы города.



– Белогорск работал над разработкой документации по модернизации котельной «Южная» два года. Сейчас проект готов, он прошел госэкспертизу на соблюдение технических соответствий, требованиям законодательству, а также финансовую составляющую. Теперь город с этим проектом может вступить в областную программу «Модернизация ЖКХ и объектов коммунального строительства», – рассказывает главный инженер Горэнерго Роман Марасанов.



Проект предусматривает на первоначальном этапе замену котла №1. Мощность котельной за счёт этого увеличится на 10-20%, повысить КПД до 85%. Новый отопительный агрегат будет рассчитан на использование низкокалорийных низкосортных углей. Полезная мощность его гораздо выше, позволяет получать большее количество тепла за счет меньшего сжигания топлива, соответственно меньшего выброса шлака в окружающую среду. Особенность котла в том, что топливо горит не на решетке. Оно под большим давлением подается в воздух через форсунки, при этом происходит дробление частиц угля до мелкодисперсного состояния за счет того, что подается воздух, раскаленный песок, уголь, образуя кипящий слой.



Котельная «Южная», основанная в 1989 году, отапливает 55 многоквартирных домов, четыре детских сада и две школы. По тепловой мощности она загружена на 100%, из-за чего присоединение к ней новых абонентов невозможно, отмечают специалисты. Однако в перспективе сооружение планируется использовать более эффективно.



В будущем в микрорайоне «Южный», который обслуживает одноименная котельная, планируется развитие новой городской инфраструктуры: строительство школы, ледового дворца, индивидуального жилья, многоквартирных домов.



Для реализации будущих проектов инфраструктура объектов ЖКХ должна соответствовать современным реалиям, отмечают специалисты. В связи с этим по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова управление ЖКХ разработало проектные работы по замене одного из котлоагрегатов на котел большей производительностью с принципиально новой технологией сжигания топлива.



– Работы предстоят глобальные, и интересные одновременно. Для замены одного котла потребуется произвести замену фундамента, разбор крыши, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, установку средств современной автоматики. Реализация мероприятий требует больших финансовых затрат. Стоимость проекта согласно экспертизе около 80 млн. рублей. Работы по замене котла планируется начать при подготовке к отопительному сезону 2021-2022. Со временем на котельной планируется также заменить все котлы, – добавил Роман Марасанов.