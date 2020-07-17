Станислав Мелюков отчитался о работе за год

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков представил отчёт перед избирателями и депутатами горсовета о деятельности администрации в 2019 году. Отчёт стал уже одиннадцатым. Как и в предыдущие годы, глава города обозначил основные направления работы. Осложнились они наводнением, аварийностью сетей ЖКХ и школы №11, сообщает пресс-служба главы Белогорска.



Результаты 2019 года помогли удержать стабильные показатели в 2020 году. Город, как и вся страна, вступили в него с новыми испытаниями в условиях пандемии коронавируса.



– Прошедший год по традиции был непростым. Несмотря на испытание на прочность и способность преодолевать чрезвычайные ситуации, порой от нас не зависящие, в том числе природные аномалии, вызванные меняющимся климатом, в 2019 году были реализованы важные для Белогорска проекты. Многие из них были бы невозможны без личного участия губернатора и правительства Амурской области. Достигнутое, безусловно, это результат общего труда. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в работе, – отметил глава Белогорска.



Несмотря на финансовые и экономические сложности, город продолжил свое развитие в экономике и социальной сфере. Наблюдалось увеличение объемов промышленного производства, рост оборота розничной торговли, снижение числа зарегистрированных безработных, сохранение уровня зарегистрированной безработицы. Положительная динамика отмечена в показателях благоустройства города, в развитии социальной сферы, а также в сокращении миграционного оттока населения.



В 2019 году Белогорск направил на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности 332 миллиона рублей. Большая часть направлена на детский сад на 170 мест в микрорайоне «Транспортный» в рамках национального проекта «Демография».



Завершены работы по укреплению путепровода, в результате чего удалось предотвратить его обрушение. Выполнены ремонтные работы, сравнимые с новым строительством, в школе №11, здание которой по результатам обследования было признано аварийным. В городе появились современные спортобъекты: построены стадионы в школе № 10 и в Гимназии № 1.



Одним из приоритетных направлений глава города назвал продвижение ТОР «Белогорск». В результате ее работы по итогам 2019 года создано нарастающим итогом 1 008 новых рабочих места, 736 человек трудоустроены на предприятия, привлечено инвестиций из внебюджетных источников в сумме 5 млрд, рублей. Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней в результате деятельности резидентов ТОР в 2019 году составила 56 млн. рублей.



– Важной составляющей городской жизни является жилищно-коммунальная сфера. Приоритетное внимание уделялось прохождению отопительного сезона. В конце августа в Белогорске был объявлен режим ЧС из-за обрушения участка КНС, вызванного переувлажнением почвы и критическим износом сетей, включая центральную тепломагистраль. Объявленный ЧС продлился всего сутки и был переведен в режим повышенной готовности. По решению губернатора городу были выделены средства (21,7 млн. рублей), на которые сети были отремонтированы. В результате принятых мер отопительный период прошел в штатном режиме. Работа в 2019 году стала заделом на 2020 год. Если бы не было приложено столько усилий в прошлом, в этом году мы бы не справились, – добавил Станислав Мелюков.



В 2019 году активно проводилась работа по формированию комфортной городской среды: благоустроены территория парка Базы-57 (сквер “Молодежный”), территория микрорайона «Амурсельмаш». Благоустроены три дворовые территорий многоквартирных домов. Также отмечены высокие показательности в сфере цифровизации (оснащение интерактивным оборудованием кабинетов школы №4, практическая реализация проектов «Умная столовая», «Умный детский сад», развитие проекта «Открытый муниципалитет»), в сферах культуры и спорта.



– Администрация Белогорска совместно с депутатами проделала большую работу по созданию и улучшению условий для проживания граждан. Но появляются новые вопросы, над которыми нам еще предстоит работать в текущем году. Коронавирус внес серьезные коррективы в нашу жизнь. Но мы продолжаем работать в этих условиях и реализовывать цели дальнейшего развития Белогорска, выполнять задачи, поставленные Президентом, Правительством РФ, Губернатором и Правительством Амурской области. Спасибо всем за работу. Отдельное спасибо жителям Белогорска, которые, несмотря на сложности, своим трудом делают Белогорск лучше, – заключил Станислав Мелюков.