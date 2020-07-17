Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 0

Станислав Мелюков отчитался о работе за год

Станислав Мелюков отчитался о работе за год
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков представил отчёт перед избирателями и депутатами горсовета о деятельности администрации в 2019 году. Отчёт стал уже одиннадцатым. Как и в предыдущие годы, глава города обозначил основные направления работы. Осложнились они наводнением, аварийностью сетей ЖКХ и школы №11, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Результаты 2019 года помогли удержать стабильные показатели в 2020 году. Город, как и вся страна, вступили в него с новыми испытаниями в условиях пандемии коронавируса.

– Прошедший год по традиции был непростым. Несмотря на испытание на прочность и способность преодолевать чрезвычайные ситуации, порой от нас не зависящие, в том числе природные аномалии, вызванные меняющимся климатом, в 2019 году были реализованы важные для Белогорска проекты. Многие из них были бы невозможны без личного участия губернатора и правительства Амурской области. Достигнутое, безусловно, это результат общего труда. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в работе, – отметил глава Белогорска.

Несмотря на финансовые и экономические сложности, город продолжил свое развитие в экономике и социальной сфере. Наблюдалось увеличение объемов промышленного производства, рост оборота розничной торговли, снижение числа зарегистрированных безработных, сохранение уровня зарегистрированной безработицы. Положительная динамика отмечена в показателях благоустройства города, в развитии социальной сферы, а также в сокращении миграционного оттока населения.

В 2019 году Белогорск направил на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности 332 миллиона рублей. Большая часть направлена на детский сад на 170 мест в микрорайоне «Транспортный» в рамках национального проекта «Демография».

Завершены работы по укреплению путепровода, в результате чего удалось предотвратить его обрушение. Выполнены ремонтные работы, сравнимые с новым строительством, в школе №11, здание которой по результатам обследования было признано аварийным. В городе появились современные спортобъекты: построены стадионы в школе № 10 и в Гимназии № 1.

Одним из приоритетных направлений глава города назвал продвижение ТОР «Белогорск». В результате ее работы по итогам 2019 года создано нарастающим итогом 1 008 новых рабочих места, 736 человек трудоустроены на предприятия, привлечено инвестиций из внебюджетных источников в сумме 5 млрд, рублей. Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней в результате деятельности резидентов ТОР в 2019 году составила 56 млн. рублей.

– Важной составляющей городской жизни является жилищно-коммунальная сфера. Приоритетное внимание уделялось прохождению отопительного сезона. В конце августа в Белогорске был объявлен режим ЧС из-за обрушения участка КНС, вызванного переувлажнением почвы и критическим износом сетей, включая центральную тепломагистраль. Объявленный ЧС продлился всего сутки и был переведен в режим повышенной готовности. По решению губернатора городу были выделены средства (21,7 млн. рублей), на которые сети были отремонтированы. В результате принятых мер отопительный период прошел в штатном режиме. Работа в 2019 году стала заделом на 2020 год. Если бы не было приложено столько усилий в прошлом, в этом году мы бы не справились, – добавил Станислав Мелюков.

В 2019 году активно проводилась работа по формированию комфортной городской среды: благоустроены территория парка Базы-57 (сквер “Молодежный”), территория микрорайона «Амурсельмаш». Благоустроены три дворовые территорий многоквартирных домов. Также отмечены высокие показательности в сфере цифровизации (оснащение интерактивным оборудованием кабинетов школы №4, практическая реализация проектов «Умная столовая», «Умный детский сад», развитие проекта «Открытый муниципалитет»), в сферах культуры и спорта.

– Администрация Белогорска совместно с депутатами проделала большую работу по созданию и улучшению условий для проживания граждан. Но появляются новые вопросы, над которыми нам еще предстоит работать в текущем году. Коронавирус внес серьезные коррективы в нашу жизнь. Но мы продолжаем работать в этих условиях и реализовывать цели дальнейшего развития Белогорска, выполнять задачи, поставленные Президентом, Правительством РФ, Губернатором и Правительством Амурской области. Спасибо всем за работу. Отдельное спасибо жителям Белогорска, которые, несмотря на сложности, своим трудом делают Белогорск лучше, – заключил Станислав Мелюков.

Просмотров всего: 30

#Белогорск

распечатать


Общество

Белогорск подарил приюту «Надежда» несколько зданий
Общество

Кредит на жильё для семьи с инвалидом в Белогорске заменили поддержкой муниципалитета
Общество 2

Установившаяся жара изменила режим работы аттракционов горпарка Белогорска
Происшествия 1

В Белогорске солдата-срочника осудили за неуставные отношения
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь