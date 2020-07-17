В Благовещенске упавшие качели травмировали девятилетнего мальчика

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На детской игровой площадке одного из домов по улице Зейской города Благовещенска при падении качелей в результате разлома их металлической части девятилетний мальчик получил травмы. Несчастный случай произошёл 29 мая. Следственный отдел следственного управления по городу Благовещенску возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за установку и безопасную эксплуатацию качелей на детской площадке даст следствие, сообщает следственное управление СК России по Амурской области. Недавно в Благовещенске уличный тренажёр чуть не ставил без пальца семилетнюю девочку. По факту травмирования ребёнка также возбуждено уголовное дело.

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