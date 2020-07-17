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17июля
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сегодня, 17:02 3

COVID может вызвать ЧС в Хабаровском крае

COVID может вызвать ЧС в Хабаровском крае

С начала пандемии заболели более 5,7 тысячи человек, из них 119 - за последние сутки. Санврачи рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

Из-за ежедневных митингов, роста заболеваемости и сокращения свободных мест в COVID-госпиталях, ситуация может стать чрезвычайной уже на следующей неделе, -сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев на заседании краевого оперативного штаба, сообщает РИА Новости .

В Хабаровске возросло количество заболевших коронавирусом. По данным краевого правительства, на территории в последние недели активно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели более 5,7 тысячи человек, из них 119 - за последние сутки. Санврачи рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

- Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю - на 76%. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин, - цитируют Минаева на сайте краевого правительства.

Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Lanata

    Lanata
    49 минут назад

    Так правительство само вынуждает людей контактировать друг с другом на близком расстоянии. Выпустите Фургала С. И. и люди сами разойдутся по домам, и будут выполнять все предписания по коронавирусу.

  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    предсказуемо! со всех сторон гасят волнения

  • кирюша

    кирюша
    16 минут назад

    дальневосточниками гордятся на западе

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