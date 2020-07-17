COVID может вызвать ЧС в Хабаровском крае

С начала пандемии заболели более 5,7 тысячи человек, из них 119 - за последние сутки. Санврачи рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

Из-за ежедневных митингов, роста заболеваемости и сокращения свободных мест в COVID-госпиталях, ситуация может стать чрезвычайной уже на следующей неделе, -сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев на заседании краевого оперативного штаба, сообщает РИА Новости .

В Хабаровске возросло количество заболевших коронавирусом. По данным краевого правительства, на территории в последние недели активно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели более 5,7 тысячи человек, из них 119 - за последние сутки. Санврачи рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.

- Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю - на 76%. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин, - цитируют Минаева на сайте краевого правительства.

Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.