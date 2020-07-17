Новые детали убийства императора Николая II и его семьи

В первую очередь, следственный эксперимент не подтвердил теории о том, что тела убитых членов императорской семьи были уничтожены посредствам применения серной кислоты. Об этом сообщает старший следователь Мария Молодцова. В процессе расследования был реализован ряд экспериментов, проведенных в помещении, оборудованном в соответствии с подвалом Ипатьевского дома, где и произошел расстрел царской семьи. Таким образом удалось установить невозможность размещения 11 убитых и нескольких участников расстрела в столь небольшом помещении.

В ходе рассмотрения дела также было установлено, что тела убитых не могли быть уничтожены посредствам применения серной кислоты и последующего сожжения останков. Как выяснилось, серная кислота не способствует процессу горения, а наоборот, замедляет его. Завершающим этапом расследования было установлено, что останки найденные близ Екатеринбурга в 1979 году на самом деле принадлежат свергнутому в 1917 году монарху и его семье. Напомним, что последний Российский император Николай II в 1918 году был расстрелян в Екатеринбурге вместе с членами своей семьи и приближенными.