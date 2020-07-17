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17июля
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сегодня, 16:32 0

В Приамурье за сутки поймали подозреваемого в грабеже

В Приамурье за сутки поймали подозреваемого в грабеже
Фото: pixabay.com

Дело о грабеже в отношении слепой женщины было раскрыто по горячим следам сотрудниками отдела по Константиновскому району МО МВД России «Михайловский». К полицейским обратился житель села Константиновка.Он рассказал о том, что к нему в дом проник незнакомец. В тот момент времени в помещении находилась только слепая 60-летняя женщина, которая от страха отдала злоумышленнику все деньги, которые у неё были.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев преступления, составили фоторобот предполагаемого преступника.

Подозреваемого удалось обнаружить по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения.

Злоумышленник признался в преступлении и был помещён в изолятор временного содержания.

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#криминал #происшествия

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