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17июля
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сегодня, 16:23 0

В Благовещенске заработает ярмарка выходного дня

В Благовещенске заработает ярмарка выходного дня
Фото: amur.info

Завтра на территории ТЦ «Флагман» начнет работать сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, где будет продаваться местная продукция, сообщает правительство области. Торговая площадка рассчитана на 60 участников.

Работать ярмарка будет каждую субботу и воскресенье, до 18 октября включительно. Стоимость места – от 100 до 400 рублей.

Главным условием работы ярмарки является соблюдение всех санитарных требований и масочного режима.

Для участия в мероприятии приглашаются фермеры, имеющие личное подсобное хозяйство, а также все желающие реализовать продукцию из амурских садов, полей и огородов.

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#сельское хозяйство

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