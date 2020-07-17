Василий Орлов: «Наша задача – закрепиться в числе лучших регионов страны»

Губернатор Амурской области провел встречу с представителями и экспертами профильных министерств, ведомств и бизнес-сообществ. В рамках заседания глава Приамурья подвел итоги работы по повышению инвестклимата региона и поблагодарил команду за работу по улучшению позиций области в Национальном рейтинге, сообщает правительство области.

- В этом году регион занял достойное место в числе лучших субъектов страны по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. За ростом показателей и сухими цифрами скрывается большая и упорная работа всей команды. Мы уверенно вошли в ТОП лучших регионов страны, и я благодарю каждого из вас за эту работу, за личный вклад в развитие региона, - обратился к присутствующим губернатор Приамурья.

Напомним, по итогам работы за прошлый год Приамурье вошло в ТОП-30 нацрейтинга инвестиционного климата и занимает сегодня 26 место среди всех субъектов страны. Добиться таких показателей регион смог благодаря эффективной работе по защите бизнеса и введенным механизмам его поддержки.

– У нас всё еще есть слабые стороны, которые требуют серьезной работы над ошибками. Поэтому наша задача на 2020 год – работать так, чтобы в следующем году уверенно закрепиться в числе лучших регионов страны и не сдать позиций, - подчеркнул Василий Орлов.