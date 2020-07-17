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сегодня, 16:30 12

Василий Орлов: «Наша задача – закрепиться в числе лучших регионов страны»

Василий Орлов: «Наша задача – закрепиться в числе лучших регионов страны»

Губернатор Амурской области провел встречу с представителями и экспертами профильных министерств, ведомств и бизнес-сообществ. В рамках заседания глава Приамурья подвел итоги работы по повышению инвестклимата региона и поблагодарил команду за работу по улучшению позиций области в Национальном рейтинге, сообщает правительство области.

- В этом году регион занял достойное место в числе лучших субъектов страны по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. За ростом показателей и сухими цифрами скрывается большая и упорная работа всей команды. Мы уверенно вошли в ТОП лучших регионов страны, и я благодарю каждого из вас за эту работу, за личный вклад в развитие региона, - обратился к присутствующим губернатор Приамурья.

Напомним, по итогам работы за прошлый год Приамурье вошло в ТОП-30 нацрейтинга инвестиционного климата и занимает сегодня 26 место среди всех субъектов страны. Добиться таких показателей регион смог благодаря эффективной работе по защите бизнеса и введенным механизмам его поддержки.

– У нас всё еще есть слабые стороны, которые требуют серьезной работы над ошибками. Поэтому наша задача на 2020 год – работать так, чтобы в следующем году уверенно закрепиться в числе лучших регионов страны и не сдать позиций, - подчеркнул Василий Орлов.

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Амурстат со сказочными показателями - наше всё"

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Ваша задача - работать на благо людей, отстаивать их интересы, а не лезть в мифический рейтинг, который никому нафиг не нужен!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    У Васи с головой всё в порядке?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пока только по смертности от COVID19 на ДВ в лидерах, Давайте парад в сентябре и бессмертный полк, потом школа у детей. пора обсудить строительство крематория.

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    чем они закрепляться собираются, ни производства толком, ни куя, одни торговые центры

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Серьезно?

    Да серьезно

  • Нажми Обсудить на форуме

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    1 час назад

    Всё этот сломался,

    несите нового?

  • Терминатор

    Терминатор
    36 минут назад

    Вася, ты это серьёзно говоришь?! А, ну да, у тебя, карьериста, да и твоих помощников только это интересует, рейтинг. При сегодняшней гнилой системе внутри политического и экономического упраления регионами, когда все должны одному а в ответ кидают кость, от этого рейтинга и зависит то, как долго будешь у кормушки. Куда махнул, за цельный Д. В. регион беспокоишься! Если только лучшие среди самых худших регионов России. Здесь самая дорогая электроэнергия, энергоносители, а значит никакая конкуренция уже не грозит, если что-то производить, производство здесь тем временем вообще нет, работы достойной тоже нет, вахта. Вот и вся фантастика. Бизнеса каким он должен быть здесь тоже нет. Многие люди с деньгами отсюда уже уехали в том числе те кто вел здесь бизнес. Итак последние годы. Люди-то отсюда уезжают тут-же жильё и услуги ЖКХ одни из самых дорогих, при этом по городу уже пройти, проехать почти невозможно, одни дыры, ямы. Я уже молчу за область, вижу, такое ощущение что нас периодически, а лучше сказать систематически бомбит натовская коалиция. Те же золотодобытчики отравили всю природу и реки. Река Амур всегда была одной из самых грязных в России, то есть экологии здесь в принципе нет, заболеваемость на высоком уровне, онкология, сердечно-сосудистые, урология, туберкулез. Медицина, где она, сельское хозяйство, тоже практически нет ничего, частное подворье практически истреблено в сёлах. То что здесь было сделано до вас, той же Советской властью, вы не только приумножить, даже сохранить не смогли. Гоните сырье на Китай. Вот и все ваши заслуги. Давай, повышай бумажный, инвестиционный рейтинг и дёргай отсюда. Тем временем коренные жители продолжают выживать.

  • Разнящий

    Разнящий
    33 минуты назад

    Знаем мы как они закрепляются, цифры для Кремля нарисуют и всё, медаль бабе Вале! А народу борода.

  • крымчанин

    крымчанин
    30 минут назад

    Если попали в жопу, то зачем там обустраиваться ?

  • Настоящий Годяй

    Настоящий Годяй
    29 минут назад

    Если вдруг кто не в курсе, про рейтинги: Федеральная власть досконально не знает сложившейся в регионе ситуации, но чем лучше его "рейтинг", тем больше шансов у региональной власти получить поддержку федералов. Чего тут непонятного? Вам не нужны дополнительные преимущества перед, скажем, Якутией или ХК или ПК? И да, внутри макрорегиона (ДВ), наверняка рейтинг поможет оттянуть доп. преференции. Чё ноете-то?

  • karlik nos

    karlik nos
    5 минут назад

    Лучших регионов страны... Вот тут уважаемый в каком месте.... По асфальту???)))

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