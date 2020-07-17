Врио губернатора Хабаровского края назначит в ближайшее время президент

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

— В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов, я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта, — Заявил Трутнев.

Полпред назвал Шпорта «достаточно сильным организатором», но отметил, что граждан разочаровало его окружение.

— Люди по клубнике ездили, что вызывало достаточно жёсткую реакцию. И с моей стороны в том числе. Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы, — пояснил полпред.

Либерал-демократ Сергей Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура. В первом он и действующий на тот момент губернатор единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов. Во втором за него проголосовали почти 70% избирателей.



По словам Юрия Трутнева, решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в ближайшее время.



«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал Трутнев.



Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал свою вину не признаёт.