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17июля
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сегодня, 16:01 2

Врио губернатора Хабаровского края назначит в ближайшее время президент

Врио губернатора Хабаровского края назначит в ближайшее время президент
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу, пишут РИА «Новости».

— В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов, я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта, — Заявил Трутнев.

Полпред назвал Шпорта «достаточно сильным организатором», но отметил, что граждан разочаровало его окружение.

— Люди по клубнике ездили, что вызывало достаточно жёсткую реакцию. И с моей стороны в том числе. Должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы, — пояснил полпред.

Либерал-демократ Сергей Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура. В первом он и действующий на тот момент губернатор единоросс Шпорт набрали почти равное количество голосов. Во втором за него проголосовали почти 70% избирателей.

По словам Юрия Трутнева, решение о назначении врио губернатора Хабаровского края может быть принято в ближайшее время.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал Трутнев.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал свою вину не признаёт.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    36 минут назад

    Сейчас экстренно Кожемяку с Приморья выпишут.

  • Tуман

    Tуман
    32 минуты назад

    Или Козлова из Москвы

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